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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» выиграл первый матч в сезоне, хотя уступал «Фрозиноне» со счётом 0:3

29 Октября 2023 • 16:35 Комментировать
Кальяри
4:3
Фрозиноне

«Кальяри» и «Фрозиноне» выдали просто невероятный матч по интриге в рамках 10-го тура чемпионата Италии. К 49-й минуте гости громили главного аутсайдера соревнований, забив три гола подряд.  При этом у противника был нереализованный пенальти. Удивительно, но на 72-й минуте всё резко изменилось, «Кальяри» отыграл один мяч, потом второй, а на 90-й минуте дубль Леонардо Паволетти принес ему первую победу в сезоне - 4:3.

«Фрозиноне» с 12 очками делит 11-е место, а вот соперник с 6 пунктами уже третий с конца.

Протокол игры  
Кальяри4:3Фрозиноне
  23'Соуле Матиас (0:1)
  37'Соуле Матиас (0:2)
  49'Брешанини Марко (0:3)
(1:3) Ористанио Гаэтано72'  
(2:3) Макумбу Антуан76'  
(3:3) Паволетти Леонардо90'  
(4:3) Паволетти Леонардо90'  
Скуффет СимонеНандес Найтан 43' (Дзаппа Габриэле ( 43') Гольданига ЭдоардоДоссена АльбертоАуджелло ТоммазоДейола Алессандро 46' (Паволетти Леонардо ( 46') Прати Маттео  59'Макумбу АнтуанМанкозу Марко 63' (Виола Николас ( 63') Янкто Якуб 64' (Дентелло Пауло ( 64') Лувумбо Зито 64' (Ористанио Гаэтано ( 64')
Запасные: Лападула ДжанлукаПетанья АндреаСулемана ИбрахимОберт АдамРадунович БорисДи Пардо АлессандроШомуродов ЭлдорХацидиакос ПантелисПерейро ГастонВетеска Матеуш
Турати СтефаноЛирола Поль 74' (Ойоно Энтони ( 74') Монтеризи ИлариоРоманьоли Симоне  26'Марчицца Риккардо  90'Брешанини Марко 81' (Околи Меме ( 81'  88') Барренечеа ЭнцоСоуле МатиасРейньер Жезус 74' (Бурабия Мехди ( 74'  86') Баэс Хайме 56' (Гарритано Лука ( 56') Чуни Марвин 55' (Хеддира Валид ( 55')
Запасные: Ибрагимович АрийонЧерофолини МикелеБидуи СофьянЛулич КарлоФраттали ПьерлуиджиКасо ДжузеппеКвернадзе ГкоргийЖорже Кайо
29 октября. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Фрозиноне

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2.60 3.35 2.90
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