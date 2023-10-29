«Кальяри» выиграл первый матч в сезоне, хотя уступал «Фрозиноне» со счётом 0:3

«Кальяри» и «Фрозиноне» выдали просто невероятный матч по интриге в рамках 10-го тура чемпионата Италии. К 49-й минуте гости громили главного аутсайдера соревнований, забив три гола подряд. При этом у противника был нереализованный пенальти. Удивительно, но на 72-й минуте всё резко изменилось, «Кальяри» отыграл один мяч, потом второй, а на 90-й минуте дубль Леонардо Паволетти принес ему первую победу в сезоне - 4:3.
«Фрозиноне» с 12 очками делит 11-е место, а вот соперник с 6 пунктами уже третий с конца.
Протокол игры
|23'Соуле Матиас (0:1)
|37'Соуле Матиас (0:2)
|49'Брешанини Марко (0:3)
|(1:3) Ористанио Гаэтано72'
|(2:3) Макумбу Антуан76'
|(3:3) Паволетти Леонардо90'
|(4:3) Паволетти Леонардо90'
Скуффет Симоне•Нандес Найтан43' (Дзаппа Габриэле (43') •Гольданига Эдоардо•Доссена Альберто•Ауджелло Томмазо•Дейола Алессандро46' (Паволетти Леонардо (46') •Прати Маттео• 59'Макумбу Антуан•Манкозу Марко63' (Виола Николас (63') •Янкто Якуб64' (Дентелло Пауло (64') •Лувумбо Зито64' (Ористанио Гаэтано (64')
Турати Стефано•Лирола Поль74' (Ойоно Энтони (74') •Монтеризи Иларио•Романьоли Симоне• 26'Марчицца Риккардо• 90'Брешанини Марко81' (Околи Меме (81') • 88'Барренечеа Энцо•Соуле Матиас•Рейньер Жезус74' (Бурабия Мехди (74') • 86'Баэс Хайме56' (Гарритано Лука (56') •Чуни Марвин55' (Хеддира Валид (55')
29 октября. Стадион "Сардиния Арена".
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