«Кальяри» выиграл первый матч в сезоне, хотя уступал «Фрозиноне» со счётом 0:3

«Кальяри» и «Фрозиноне» выдали просто невероятный матч по интриге в рамках 10-го тура чемпионата Италии. К 49-й минуте гости громили главного аутсайдера соревнований, забив три гола подряд. При этом у противника был нереализованный пенальти. Удивительно, но на 72-й минуте всё резко изменилось, «Кальяри» отыграл один мяч, потом второй, а на 90-й минуте дубль Леонардо Паволетти принес ему первую победу в сезоне - 4:3.

«Фрозиноне» с 12 очками делит 11-е место, а вот соперник с 6 пунктами уже третий с конца.