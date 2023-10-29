​Представитель Миранчука отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Аталанты»

В прессе появилась информация о том, что «Аталанта» рассматривает вариант с уходом российского полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно на правах аренды. Комментарий на этот счёт дал Валерио Джуффрида – итальянский представитель 28-летнего футболиста.

«Всё это неправда», - цитирует Джуффриду Sport24.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук поучаствовал в четырёх матчах «Аталанты», суммарно проведя на поле примерно 100 минут. Результативными действиями россиянин не отмечался.

Ближайший матч чемпионата Италии «Аталанта» проведёт 30 октября – против «Эмполи» на выезде.