Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Представитель Миранчука отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Аталанты»

29 Октября 2023 • 15:47 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
1 5.10 X 4.20 2 1.65
30.10 20:30

В прессе появилась информация о том, что «Аталанта» рассматривает вариант с уходом российского полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно на правах аренды. Комментарий на этот счёт дал Валерио Джуффрида – итальянский представитель 28-летнего футболиста.

«Всё это неправда», - цитирует Джуффриду Sport24.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук поучаствовал в четырёх матчах «Аталанты», суммарно проведя на поле примерно 100 минут. Результативными действиями россиянин не отмечался.

Ближайший матч чемпионата Италии «Аталанта» проведёт 30 октября – против «Эмполи» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Валерио Джуффрида трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

10:38
Миранчук может уйти из «Аталанты» в аренду
15:13
​Рианчо высказался о ситуации Алексея Миранчука
12:19
Эмполи – Аталанта: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 30 октября 2023
18:50
Александр Мостовой: Миранчук не загубил карьеру, перейдя в «Аталанту»
16:01
Агент Миранчука рассказал, есть ли у хавбека «Аталанты» проблемы с настроем
13:43
Камоцци: «Не нужно ставить крест на карьере Миранчука в Италии»
13:23
Якубко: «Где написано, что Миранчук обязательно должен играть в «Аталанте»?»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭМПОЛИ АТАЛАНТА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
83 мин
Кальяри Кальяри
Фрозиноне Фрозиноне
2
3
2.60 3.35 2.90
Видео
29.10.23 в 17:00
Монца Монца
Удинезе Удинезе
2.16 3.60 3.45
Видео
29.10.23 в 20:00
Интер Милан Интер Милан
Рома Рома
1.75 3.85 5.00
Видео
29.10.23 в 22:45
Наполи Наполи
Милан Милан
2.01 3.55 3.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
15:47 · Италия. Серия А
​Представитель Миранчука отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Аталанты»
13:27 · Италия. Серия А
Журналист Мартини дал прогноз на матч «Наполи» - «Милан»
10:38 · Италия. Серия А
Миранчук может уйти из «Аталанты» в аренду
03:07 · Италия. Серия А
Локателли: «Хочу как можно скорее продлить контракт с «Ювентусом»
01:08 · Италия. Серия А
Аллегри: «Смотрим ли мы в таблицу? Да, мы должны следить за пятым местом»
00:36 · Италия. Серия А
​Каннаваро оценил главные команды Серии А
00:33 · Италия. Серия А
Аллегри – о победе «Ювентуса»: «Команда до последнего верила в успех»
00:21 · Италия. Серия А
Андреа Камбьясо – о своём голе: «Моя самая счастливая жёлтая карточка» 1
00:06 · Италия. Серия Б
​«Зюйдтироль» обыграл «Сампдорию» - под Пирло зашаталось кресло
28 Октября
23:45 · Италия. Серия А
ВАР отменил все голы Кина в ворота «Вероны», но «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу и стал лидером 12
22:01 · Италия. Серия А
​Кассано: «Калабрия не заслуживает быть капитаном «Милана»
21:26 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» должен извлечь максимальную пользу от неучастия в еврокубках»
21:25 · Италия. Серия А
​«Ювентус» объявил состав на игру с «Вероной»
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:01 · Италия. Серия А
«Милан» близок к договорённости с испанским защитником
Все новости
Рекомендуем