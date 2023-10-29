Журналист Мартини дал прогноз на матч «Наполи» - «Милан»

Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини поделился прогнозом на поединок между «Наполи» и «Миланом» в десятом туре чемпионата Италии.

«Это будет очень интересный матч. Думаю, команда Гарсии постарается максимально использовать фактор игры дома. Поэтому поставлю на победу «Наполи» со счетом 2:1», - приводит слова журналиста Sport24.

Центральная встреча десятого тура Серии А «Наполи» - «Милан» состоится сегодня, 29 октября, на стадионе в Неаполе. Начало поединка запланировано в 22:45 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают пятое место в таблице, а гости – третье.