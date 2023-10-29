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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

29 Октября 2023 • 19:30 Комментировать
Интер Милан
0:0
Рома
1 1.50 X 3.95 2 7.90
2-й тайм

В рамках 10-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Рому».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Интер Милан0:0Рома
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  33' 46' (Дармиан Маттео ( 46') Ачерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян ГенрихДимарко ФедерикоТюрам МаркусМартинес Лаутаро
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильАугусто КарлосДе Врей СтефанБиссек Янн-АурельФраттези ДавидеАслани КристьянСанчес АлексисДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенКлассен Дэви
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  13'Льоренте ДиегоН'Дика Эван  47'Кристенсен РасмусКристанте БрианПаредес Леандро  51'Бове ЭдоардоЗалевски НиколаЭль-Шаарави СтефанЛукаку Ромелу
Запасные: Боер ПьетроБелотти АндреаКарсдорп РикЧелик МехметПагано РиккардоАзмун СердарКерубини ЛуиджиАуа УссемПизилли НикколоСвилар МилеД'Алессио ФранческоКошта Жоау
29 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан

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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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