«Интер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 10-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Рому».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Рома
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Протокол игры
Зоммер Янн•Павар Бенжамен 33'46' (Дармиан Маттео (46') •Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Тюрам Маркус•Мартинес Лаутаро
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука• 13'Льоренте Диего•Н'Дика Эван• 47'Кристенсен Расмус•Кристанте Бриан•Паредес Леандро• 51'Бове Эдоардо•Залевски Никола•Эль-Шаарави Стефан•Лукаку Ромелу
29 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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