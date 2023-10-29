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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук может уйти из «Аталанты» в аренду

29 Октября 2023 • 10:38 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
1 5.10 X 4.20 2 1.65
30.10 20:30

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может уйти в аренду грядущей зимой.

По информации Metaratings, в руководстве «Аталанты» рассматривают вариант с арендой российского футболиста в другой клуб, так как сторона Миранчука недовольна нынешним положением полузащитника в команде из Бергамо.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» четыре матча, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.  

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» осенью 2020 года из «Локомотива». Прошлый сезон россиянин провёл на правах аренды в «Торино».

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Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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