Миранчук может уйти из «Аталанты» в аренду

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может уйти в аренду грядущей зимой.

По информации Metaratings, в руководстве «Аталанты» рассматривают вариант с арендой российского футболиста в другой клуб, так как сторона Миранчука недовольна нынешним положением полузащитника в команде из Бергамо.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» четыре матча, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» осенью 2020 года из «Локомотива». Прошлый сезон россиянин провёл на правах аренды в «Торино».