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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли: «Хочу как можно скорее продлить контракт с «Ювентусом»

29 Октября 2023 • 03:07 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
05.11 22:45

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли открыто заявил о желании подписать новый контракт с клубом.

Как стало известно в начале недели, руководство «старой синьоры» готово предложить 25-летнему игроку новый договор, рассчитанный до 2028 года. Теперь о намерении заключить соглашение рассказал сам Локателли: «Я хочу остаться в «Ювентусе», надеюсь продлить контракт как можно скорее», – цитирует инсайдер Николо Скира итальянского хавбека.

Мануэль Локателли представляет цвета туринского гранда с 2021 года. В текущей кампании футболист отыграл десять матчей за команду Массимилиано Аллегри, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мануэль Локателли

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