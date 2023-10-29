Локателли: «Хочу как можно скорее продлить контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли открыто заявил о желании подписать новый контракт с клубом.

Как стало известно в начале недели, руководство «старой синьоры» готово предложить 25-летнему игроку новый договор, рассчитанный до 2028 года. Теперь о намерении заключить соглашение рассказал сам Локателли: «Я хочу остаться в «Ювентусе», надеюсь продлить контракт как можно скорее», – цитирует инсайдер Николо Скира итальянского хавбека.

Мануэль Локателли представляет цвета туринского гранда с 2021 года. В текущей кампании футболист отыграл десять матчей за команду Массимилиано Аллегри, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.