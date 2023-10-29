Аллегри: «Смотрим ли мы в таблицу? Да, мы должны следить за пятым местом»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на очередной вопрос о целях команды на сезон.

Туринский коллектив возглавил турнирную таблицу Серии А после минимальной победы над «Вероной», вырванной на 97-й минуте. В активе «Ювентуса» 23 очка после десяти туров, в то время как «Интер» и «Милан», сыгравшие по девять матчей, набрали 22 и 21 очко соответственно.

«Смотрим ли мы в турнирную таблицу? Да, но мы должны следить за пятым местом. Очень приятно быть первыми, но в первую очередь это важно для наших игроков – немногие из них бывали на вершине Серии А.

Мечты о скудетто? Всегда следует о чём-то мечтать. Для нас важно попасть в четвёрку. Посмотрим, что в итоге получится, но мы всё ещё далеки от идеала, мы лишь в процессе развития», – цитируют итальянские СМИ Аллегри.