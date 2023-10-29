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Чемпионат Италии. Серия А

​Каннаваро оценил главные команды Серии А

29 Октября 2023 • 00:36 Комментировать
Наполи
...
Милан
1 2.20 X 3.40 2 3.45
Через 21 ч. 12 мин.

Бывший обладатель «Золотого мяча» в 2006 году Фабио Каннаваро охарактеризовал главные команды итальянского чемпионата накануне главной игры десятого тура Серии А. В ней сойдутся действующий чемпион «Наполи» и «Милан».

- Если «Наполи» вернет себе былую уверенность в своих силах, то снова станет командой, показывающей самый красивый футбол. «Интер» в порядке, Маркус Тюрам напоминает мне молодого Ибрагимовича. Пока он больше ассистирует, чем забивает, но потом начнет забивать. У «Милана» хороший состав, а «Юве» я бы поставил чуть позади всех них, - цитирует слова Каннаваро pianetamilan.it.


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