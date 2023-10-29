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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри – о победе «Ювентуса»: «Команда до последнего верила в успех»

29 Октября 2023 • 00:33 Комментировать
Ювентус
1:0
Верона

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями после победы в матче с «Вероной».

По ходу встречи рефери не засчитал сразу два гола Мойзе Кина – в обоих случаях вмешался VAR. Туринцы всё же вырвали три очка благодаря точному удару Андреа Камбьясо на 97-й минуте.

«Мы создали много моментов, два наших гола отменили. Потрясающая концовка. Этого бы не случилось, если бы команда не верила в себя до последнего. Я очень доволен своими футболистами – они играют сердцем, но также хороши и технически», – цитируют итальянские ресурсы наставника «бьянконери».

«Ювентус» вырвался на первое место, набрав 23 очка после десяти туров. Впрочем, «Интер» (22) и «Милан» (21) свои матчи ещё не провели.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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