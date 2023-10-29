Андреа Камбьясо – о своём голе: «Моя самая счастливая жёлтая карточка»

Левый защитник «Ювентуса» Андреа Камбьясо побеседовал с журналистами после триумфа в матче против «Вероны» (1:0).

Именно 23-летний футболист, вышедший на замену на 62-й минуте, принёс «старой синьоре» минимальную победу. Итальянец поразил ворота на 97-й минуте – этот гол стал для него дебютным в составе «Ювентуса». Празднуя забитый мяч, игрок снял с себя футболку, за что получил жёлтую карточку.

«Моя самая счастливая жёлтая карточка. Оно того стоило.

Очень важный гол, я безумно доволен. Теперь мы лидируем в таблице, нужно наслаждаться этим. Сегодня мы создали много моментов, но VAR отменял наши голы. Мы заслужили победу», – сказал в интервью Sky Sport Камбьясо.