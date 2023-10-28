ВАР отменил все голы Кина в ворота «Вероны», но «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу и стал лидером

В 10-м туре «Ювентус» имел редкую возможность выйти на чистое первое место в Серии А. Для этого нужно было дома обыграть аутсайдеров из «Вероны». Уже в дебютном отрезке Мойзе Кин прорвался на выгодную позицию для удара и здорово направил мяч впритирку со штангой, но празднование гола было преждевременным - вне игры. Туринцы доминировали и постоянно обстреливали чужие ворота, но в основном мяч летел рядом с каркасом. В начале второго тайма Мойзе Кин уже головой отправил мяч в сетку ворот. Но и этот гол ВАР отменил из-за фола в начале атаки. До финального свистка «старая синьора» цеплялась за свои шансы. На седьмой компенсированной минуте Андреа Камбьясо отправил мяч в сетку ворот гостей. И на сей раз всё по правилам - 1:0. Аркадиуш Милик успел еще пробить в штангу.

«Ювентус» вышел таки на первое место. Гости - 16-е.