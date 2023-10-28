Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

ВАР отменил все голы Кина в ворота «Вероны», но «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу и стал лидером

28 Октября 2023 • 23:45 Комментировать (3)
Ювентус
1:0
Верона
окончен

В 10-м туре «Ювентус» имел редкую возможность выйти на чистое первое место в Серии А. Для этого нужно было дома обыграть аутсайдеров из «Вероны». Уже в дебютном отрезке Мойзе Кин прорвался на выгодную позицию для удара и здорово направил мяч впритирку со штангой, но празднование гола было преждевременным - вне игры. Туринцы доминировали и постоянно обстреливали чужие ворота, но в основном мяч летел рядом с каркасом. В начале второго тайма Мойзе Кин уже головой отправил мяч в сетку ворот. Но и этот гол ВАР отменил из-за фола в начале атаки. До финального свистка «старая синьора» цеплялась за свои шансы. На седьмой компенсированной минуте Андреа Камбьясо отправил мяч в сетку ворот гостей. И на сей раз всё по правилам - 1:0. Аркадиуш Милик успел еще пробить в штангу.

«Ювентус» вышел таки на первое место. Гости - 16-е.

Протокол игры 
Ювентус1:0Верона
(1:0) Камбьясо Андреа 90'  
Щесны Войцех  Гатти Федерико  Бремер Глейсон  Ругани Даниэле   40'   87' (Йылдыз Кенан (   87' Веа Тимоти   46' (Миретти Фабио (   46' Маккенни Уэстон  Локателли Мануэль  Рабио Адриен  Костич Филип   62' (Камбьясо Андреа (   62'   90' Кин Мойзе   56'   62' (Кьеза Федерико (   62' Влахович Душан   82' (Милик Аркадиуш (   82')
Запасные: Айлинг Самуэль  Николусси Кавилья Ханс  Пинсольо Карло  Хуйсен Дин  Перин Маттиа  Боэнде Джозеф
Монтипо Лоренцо  Маньяни Джанджакомо  Давидович Павел  Терраччано Филиппо   90' (Коппола Диего (   90' Фараони Марко   73' (Суслов Томаш (   73' Дойг Джош   73' (Лазович Дарко (   73' Фолоруншо Майкл   50'  Онгла Мартин   73' (Тчатчуа Джексон (   73' Дуда Ондрей  Бонаццоли Федерико   84' (Сердар Суат (   84' Джурич Милан II   38'
Запасные: Матеус Чарлис  Мбула Хорди  Хоселито  Берарди Алессандро  Амионе Бруно  Нгонж Сириль  Хуан Мануэль Крус  Перилли Симоне  Сапонара Риккардо
 28 октября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Верона Мойзе Кин ещё теги

Новости по матчу

21:26
Аллегри: «Ювентус» должен извлечь максимальную пользу от неучастия в еврокубках»
21:25
​«Ювентус» объявил состав на игру с «Вероной»
21:15
«Ювентус» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:06
«Ювентус» может продлить Рабио на год по нынешним условиям контракта
12:01
«Вест Хэм» готов выложить за Локателли 40 миллионов евро
05:05
Ювентус – Верона: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 28 октября 2023
02:39
Ювентус - Верона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12:16
«Ювентус» - «Верона»: прогноз и ставки БК Pinnacle
10:31
«Ювентус» намерен продлить контракт с Рабио, Аллегри считает игрока ключевым
10:18
«Ювентусу» будет сложно добиться понижения зарплаты Кьезы 2
10:10
Парти может покинуть «Арсенал» в январе, один из вариантов для игрок – топ-клуб Серии А
15:30
Дуглас Коста готов согласиться на маленькую зарплату ради возвращения в «Ювентус»
12:46
Ювентус – Верона: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 28 октября 2023
10:50
«Ювентус» рассматривает двух кандидатов для усиления центра полузащиты
17:52
«Ювентус» объявил о продлении контракта с Гатти
14:50
«Ювентус» в январе может подписать Дугласа Косту 1
13:54
Санчо хочет перейти в «Ювентус» в январе
23:32
Ругани продлит контракт с «Ювентусом» – его зарплата сократится почти вдвое
21:17
Бремер: «Постоянно поддерживаю связь с Кьеллини»
13:22
«Ювентус» хочет арендовать Филлипса с правом выкупа
10:46
Переход Санчо в «Боруссию» Дортмунд маловероятен, а вот аренда в «Ювентус» вполне возможна
00:38
Аллегри объяснил, почему не видит «Ювентус» в числе фаворитов Серии А 1
14:09
Локателли близок к новому контракту с «Ювентусом»
09:38
Рабио: «Победу над «Миланом» посвящаем Фаджоли»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
29 Октября 2023 в 00:06
Я уж думал будет расплата за небольшое везение с голом Милану, но молодцы додавили!
intermerdano
29 Октября 2023 в 00:01
судья - продажная девка. мало того что второй гол отменил так ещё и пеналь чистый не свистнул конч. но это италия и нечему удивляться
Juventissimo
28 Октября 2023 в 23:50
Знатно сегодня пощекотали нервы - как футболисты Юве, так и судья матча. Второй гол Кина должны были засчитывать, но гол на последних секундах вообще сродни победы в каком-то турнире. Дикое невезение на поле в конце закончилось. Такая победа дорогого стоит, хоть это была и Верона.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Болонья Болонья
1
1
2.43 3.50 3.00
Видео
Окончен
Лечче Лечче
Торино Торино
0
1
3.00 2.95 2.80
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Верона Верона
1
0
1.45 4.70 8.00
Видео
29.10.23 в 14:30
Кальяри Кальяри
Фрозиноне Фрозиноне
2.60 3.35 2.90
Видео
29.10.23 в 17:00
Монца Монца
Удинезе Удинезе
2.16 3.60 3.45
Видео
29.10.23 в 20:00
Интер Милан Интер Милан
Рома Рома
1.75 3.85 5.00
Видео
29.10.23 в 22:45
Наполи Наполи
Милан Милан
2.01 3.55 3.95
Видео
Все матчи
Новости
28 Октября
23:45 · Италия. Серия А
ВАР отменил все голы Кина в ворота «Вероны», но «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу и стал лидером 2
22:01 · Италия. Серия А
​Кассано: «Калабрия не заслуживает быть капитаном «Милана»
21:26 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» должен извлечь максимальную пользу от неучастия в еврокубках»
21:25 · Италия. Серия А
​«Ювентус» объявил состав на игру с «Вероной»
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:01 · Италия. Серия А
«Милан» близок к договорённости с испанским защитником
20:59 · Италия. Серия А
«Торино» прервал затяжную серию без побед, одолев «Лечче»
20:38 · Италия. Серия А
​Сакки: «У «Милана» бардак в обороне»
18:01 · Италия. Серия А
«Болонья» едва не вырвала победу в матче с «Сассуоло»
17:51 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Лофтус-Чик остаётся дома, Йович и Окафор едут в Неаполь»
15:46 · Италия. Серия А
​«Милан» вновь хочет подписать Тареми
15:13 · Италия. Серия А
​Рианчо высказался о ситуации Алексея Миранчука
14:41 · Италия. Серия А
​Кассано: «Леау напрасно считает себя феноменом»
13:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» может продлить Рабио на год по нынешним условиям контракта
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов выложить за Локателли 40 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем