​Кассано: «Калабрия не заслуживает быть капитаном «Милана»

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано за словом в карман не лезет, особенно когда это касается «Милана». Одним из его «клиентов» является Рафаэл Леау, на которого Кассано постоянно выливает ушаты критики, но есть и другие люди, которые ему не по душе. В частности, капитан «Милана» Давиде Калабрия.

- Калабрия - это не Мальдини. Он начал играть во время пандемии, до этого боялся играть на «Сан-Сиро». Его сделали капитаном, но он какой-то робкий, не любит говорить. Просто бегать мало, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

В воскресенье «Милан» сыграет в гостях с «Наполи».