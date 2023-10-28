Аллегри: «Ювентус» должен извлечь максимальную пользу от неучастия в еврокубках»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о преимуществе своей команды над конкурентами.

Как принято считать, «бьянконери» будет проще преуспеть в нынешнем розыгрыше Серии А благодаря отсутствию в календаре еврокубковых матчей. На этот фактор указывали многие тренеры и эксперты, включая рулевого «Милана» Стефано Пиоли.

«В этом есть как преимущества, так и недостатки, – считает Аллегри. – Мы постараемся извлекать из этого максимальную пользу, пока можем, поскольку в следующем сезоне мы хотим выступать в еврокубках», – поведал рулевой «старой синьоры» в интервью Sky Sport перед началом матча с «Вероной».