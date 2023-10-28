​«Ювентус» объявил состав на игру с «Вероной»

В десятом туре итальянского чемпионата туринскому «Ювентусу» предстоит сразиться в домашних условиях с «Вероной». Накануне игры наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своей команды.

«Ювентус»: Щесны, Гатти, Бремер, Ругани, Веа, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Влахович, Кин.

Следить за событиями игры между туринским «Ювентусом» и «Лацио» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она начнется в 21:45 по московскому времени. Ссылка на нее доступна на нашем сайте. Сейчас команда Массимилиано Аллегри занимает третье место в турнирной таблице.