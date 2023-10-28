«Милан» близок к договорённости с испанским защитником

Левый защитник «Бетиса» Хуан Миранда вот-вот согласует условия перехода в «Милан».

Действующий контракт испанца истекает по окончании сезона, чем и намерен воспользоваться «Милан». По обновлённым данным журналиста Фабрицио Романо, гранд Серии А находится в шаге от договорённости с Мирандой. Соглашение 23-летнего латераля, как ожидается, будет рассчитано на пять лет. Изначально «россонери» планировали провернуть подписать футболиста в качестве свободного агента в июле, однако трансфер может состояться и в январе.

Хуан Миранда провёл 86 матчей за «Бетис», отметившись шестью голами и девятью ассистами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 млн евро.