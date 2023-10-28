«Торино» прервал затяжную серию без побед, одолев «Лечче»

После сложнейшего отрезка календаря, во многом из-за чего на протяжении пяти матчей «Торино» не удавалось победить, сегодня «быки» гостили у «Лечче». Банда Ламек имел отличный шанс на 30-й минуте, но вратарь выручил. Под конец тайма Алессандро Буонджорно прицельно пробил с левой ноги - 0:1. На 59-й минуте Антонио Санабрия должен был удваивать счет, но нанес удар головой рядом с каркасом.

Туринцы победили со счетом 1:0 и делят 11-е место, соперник расположился на строчку выше.