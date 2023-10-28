«Торино» прервал затяжную серию без побед, одолев «Лечче»

После сложнейшего отрезка календаря, во многом из-за чего на протяжении пяти матчей «Торино» не удавалось победить, сегодня «быки» гостили у «Лечче». Банда Ламек имел отличный шанс на 30-й минуте, но вратарь выручил. Под конец тайма Алессандро Буонджорно прицельно пробил с левой ноги - 0:1. На 59-й минуте Антонио Санабрия должен был удваивать счет, но нанес удар головой рядом с каркасом.
Туринцы победили со счетом 1:0 и делят 11-е место, соперник расположился на строчку выше.
Протокол игры
|42'Буонджорно Алессандро (0:1)
Фальконе Владимиро•Жендре Валентен• 35'Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Галло Антонино 78'81' (Доргу Патрик (81') •Гонсалес Джоан•Рамадани Юльбер•Рафья Хамза 40'56' (Стрефецца Габриэль (56') •Алмквист Понтус56' (Уден Реми (56') •Крстович Никола62' (Пикколи Роберто (62') •Банда Ламек62' (Сансоне Никола (62')
Милинкович-Савич Ваня•Войвода Мергим•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо• 71'Белланова Рауль90' (Зима Давид (90') •Риччи Самуэле82' (Тамез Адриен (82') • 90'Линетти Кароль• 26'Гинейтис Гвидас 10'82' (Илич Иван (82') •Лазаро Валентино• 35'Санабрия Антонио•Пеллегри Пьетро64' (Сапата Дуван (64')
28 октября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
Бан пользователя