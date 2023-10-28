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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» прервал затяжную серию без побед, одолев «Лечче»

28 Октября 2023 • 20:59 Комментировать
Лечче
0:1
Торино

После сложнейшего отрезка календаря, во многом из-за чего на протяжении пяти матчей «Торино» не удавалось победить, сегодня «быки» гостили у «Лечче». Банда Ламек имел отличный шанс на 30-й минуте, но вратарь выручил. Под конец тайма Алессандро Буонджорно прицельно пробил с левой ноги - 0:1. На 59-й минуте Антонио Санабрия должен был удваивать счет, но нанес удар головой рядом с каркасом.

Туринцы победили со счетом 1:0 и делят 11-е место, соперник расположился на строчку выше.

Протокол игры  
Лечче0:1Торино
  42'Буонджорно Алессандро (0:1)
Фальконе ВладимироЖендре Валентен  35'Понграчич МаринБаскиротто ФедерикоГалло Антонино  78' 81' (Доргу Патрик ( 81') Гонсалес ДжоанРамадани ЮльберРафья Хамза  40' 56' (Стрефецца Габриэль ( 56') Алмквист Понтус 56' (Уден Реми ( 56') Крстович Никола 62' (Пикколи Роберто ( 62') Банда Ламек 62' (Сансоне Никола ( 62')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньСмаилович ЗинединТоуба АхмедБранколлини ФедерикоЛистковски МарчинСамек ДаниэлВенути ЛоренцоКаба Мохамед
Милинкович-Савич ВаняВойвода МергимБуонджорно АлессандроРодригес Рикардо  71'Белланова Рауль 90' (Зима Давид ( 90') Риччи Самуэле 82' (Тамез Адриен ( 82'  90') Линетти Кароль  26'Гинейтис Гвидас  10' 82' (Илич Иван ( 82') Лазаро Валентино  35'Санабрия АнтониоПеллегри Пьетро 64' (Сапата Дуван ( 64')
Запасные: Сазонов СабаСек ДембаДжемелло ЛукаКарамо ЯннРадоньич НеманьяПопа МихайАнтолини ЯкопоAnge N'Guessan
28 октября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Лечче

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Лечче – Торино: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 28 октября 2023
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