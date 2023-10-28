​Сакки: «У «Милана» бардак в обороне»

Бывший наставник итальянского «Милана» Арриго Сакки считает, что у итальянского клуба воцарился бардак в обороне, таким образом он объяснил то, что увидел на поле в игре против «ПСЖ». Сакки призвал молодых защитников «Милана» смотреть игры Франко Барези и учиться обороняться.

- Каждый играет там сам по себе. Никто не прикрывал Малика Тиава, когда его удаляли с поля в игре против «Ювентуса». Надо играть в зону. Франко Барези все еще в клубе, так почему не спросят у него, что надо делать? - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

В следующем своем матче «Милан» сыграет с «Наполи», это случится уже в воскресенье.