«Болонья» едва не вырвала победу в матче с «Сассуоло»

«Сассуоло» и «Болонья» пересеклись в 10-м туре Серии А. Гости подолгу контролировали мяч, но играли не так остро, как противник. Возможно, этому способствовал гол на третьей минуте, который соорудили Мишель Эбишер и Джошуа Зиркзее. Даниэль Болока на 44-й минуте восстановил паритет дальним метким ударом. В концовке Зиркзее снова отправил мяч в сетку, но судьи усмотрели там вне игры.
С 15 очками «Болонья» выходит на чистое седьмое место, соперник делит 13-ю строчку.
Протокол игры
|3'Зиркзее Джошуа (0:1)
|(1:1) Болока Даниэль44'
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Феррари Джанмарко•Винья Матиас88' (Дефрель Грегоре (88') •Болока Даниэль•Торстведт Кристиан59' (Рачич Урош (59') •Берарди Доменико• 90'Байрами Недим72' (Сейде Эмиль Конрадсен (72') •Лорьенте Арман72' (Вольпато Кристиан (72') •Пинамонти Андреа88' (Педерсен Маркус II (88')
Скорупски Лукаш•Де Сильвестри Лоренцо46' (Пош Штефан (46') •Бонифаци Кевин•Калафьори Рикардо•Ликояннис Хараламбос 58'63' (Ндой Дан (63') •Фройлер Ремо•Эбишер Мишель69' (Эль-Аззузи Уссама (69'• 71'Моро Никола84') •Орсолини Риккардо•Фергюсон Льюис•Салемакерс Алексис 90'63' (Кристиансен Виктор (63') •Зиркзее Джошуа
28 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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