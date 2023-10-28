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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» едва не вырвала победу в матче с «Сассуоло»

28 Октября 2023 • 18:01 Комментировать
Сассуоло
1:1
Болонья

«Сассуоло» и «Болонья» пересеклись в 10-м туре Серии А. Гости подолгу контролировали мяч, но играли не так остро, как противник. Возможно, этому способствовал гол на третьей минуте, который соорудили Мишель Эбишер и Джошуа Зиркзее. Даниэль Болока на 44-й минуте восстановил паритет дальним метким ударом. В концовке Зиркзее снова отправил мяч в сетку, но судьи усмотрели там вне игры.

С 15 очками «Болонья» выходит на чистое седьмое место, соперник делит 13-ю строчку.

Протокол игры  
Сассуоло1:1Болонья
  3'Зиркзее Джошуа (0:1)
(1:1) Болока Даниэль44'  
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинФеррари ДжанмаркоВинья Матиас 88' (Дефрель Грегоре ( 88') Болока ДаниэльТорстведт Кристиан 59' (Рачич Урош ( 59') Берарди Доменико  90'Байрами Недим 72' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 72') Лорьенте Арман 72' (Вольпато Кристиан ( 72') Пинамонти Андреа 88' (Педерсен Маркус II ( 88')
Запасные: Пеголо ДжанлукаКастильехо СамуэльВити МаттиаЛипани ЛукаКраньо АлессиоМиссори ФилиппоМулаттьери Самуэле
Скорупски ЛукашДе Сильвестри Лоренцо 46' (Пош Штефан ( 46') Бонифаци КевинКалафьори РикардоЛикояннис Хараламбос  58' 63' (Ндой Дан ( 63') Фройлер РемоЭбишер Мишель 69' (Эль-Аззузи Уссама ( 69'  71'Моро Никола 84') Орсолини РиккардоФергюсон ЛьюисСалемакерс Алексис  90' 63' (Кристиансен Виктор ( 63') Зиркзее Джошуа
Запасные: Урбаньски КацперКорацца ТоммазоФаббиан ДжованниБёкема СэмКарлссон Йеспер IIIГасперини ТитоВан Хойдонк СиднейРавалья Федерико
28 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Сассуоло

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Сассуоло – Болонья: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 28 октября 2023
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