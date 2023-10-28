«Болонья» едва не вырвала победу в матче с «Сассуоло»

«Сассуоло» и «Болонья» пересеклись в 10-м туре Серии А. Гости подолгу контролировали мяч, но играли не так остро, как противник. Возможно, этому способствовал гол на третьей минуте, который соорудили Мишель Эбишер и Джошуа Зиркзее. Даниэль Болока на 44-й минуте восстановил паритет дальним метким ударом. В концовке Зиркзее снова отправил мяч в сетку, но судьи усмотрели там вне игры.

С 15 очками «Болонья» выходит на чистое седьмое место, соперник делит 13-ю строчку.