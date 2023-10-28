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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Лофтус-Чик остаётся дома, Йович и Окафор едут в Неаполь»

28 Октября 2023 • 17:51 Комментировать
Наполи
...
Милан
1 2.20 X 3.40 2 3.45
29.10 22:45

В десятом туре итальянского чемпионата «Милану», потерпевшему чувствительное поражение в Париже в Лиге чемпионов, предстоит сыграть с «Наполи»  в Неаполе. Накануне игры наставник «Милана» Стефано Пиоли поведал, кого из игроков намерен оставить дома в силу недостаточно крепкого здоровья.

По словам наставника клуба, Лофтус-Чик, выбывший из строя еще в конце сентября, по-прежнему не готов сыграть. А вот Лука Йович и Ноа Окафор включены в заявку на матч.

Игра между «Наполи» и «Миланом» в рамках десятого тура чемпионата Италии состоится в воскресенье вечером, она начнется в 22:45 по московскому времени.


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