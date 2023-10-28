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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» вновь хочет подписать Тареми

28 Октября 2023 • 15:46 Комментировать

Итальянский «Милан» не отказывается от идеи приглашения Мехди Тареми, французский нападающий Оливье Жире не может играть во всех матчах, а Лука Йович пока разочаровывает. Потому в руководстве клуба вернулись к мысли о приобретении иранца, на которого были виды еще летом.

Тогда «Милану» удалось договориться с клубом, но не удалось договориться с самим футболистом - обычно в современном футболе случается наоборот. Тареми остался в «Порту», но отказался продлевать контракт, который истекает летом следующего года.

Для «Порту» было бы выгодно продать его зимой и получить хоть какие-то деньги, но, с другой стороны, игрок нужен и команде, особенно если она выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Порту Мехди Тареми ещё теги
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