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Чемпионат Италии. Серия А

​Рианчо высказался о ситуации Алексея Миранчука

28 Октября 2023 • 15:13 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
1 5.10 X 4.10 2 1.67
30.10 20:30

Известный испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», высказался о ситуации Алексея Миранчука. В сезоне 2023/2024 россиянин поучаствовал в четырёх матчах «Аталанты», суммарно проведя на поле около 100 минут.

«Алексею Миранчуку не хватает стабильности в игре, поэтому он нерегулярно появляется на поле в составе «Аталанты». Ему нужно прибавить в этом компоненте. Возвращение в Россию? Ничего не могу сказать об этом», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Действующий контракт 28-летнего Миранчука с «Аталантой» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Стоит сказать, что в прошлом сезоне россиянин на правах аренды выступал за другой клуб итальянской Серии А – за «Торино».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Алексея Миранчука в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Рауль Рианчо ещё теги

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