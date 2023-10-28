​Рианчо высказался о ситуации Алексея Миранчука

Известный испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», высказался о ситуации Алексея Миранчука. В сезоне 2023/2024 россиянин поучаствовал в четырёх матчах «Аталанты», суммарно проведя на поле около 100 минут.

«Алексею Миранчуку не хватает стабильности в игре, поэтому он нерегулярно появляется на поле в составе «Аталанты». Ему нужно прибавить в этом компоненте. Возвращение в Россию? Ничего не могу сказать об этом», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Действующий контракт 28-летнего Миранчука с «Аталантой» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Стоит сказать, что в прошлом сезоне россиянин на правах аренды выступал за другой клуб итальянской Серии А – за «Торино».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Алексея Миранчука в 9 миллионов евро.