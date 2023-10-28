​Кассано: «Леау напрасно считает себя феноменом»

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано выбрал себе объект для нападок - это Рафаэл Леау из «Милана», которому постоянно достается, что называется, «на орехи» от бывшего игрока «Ромы» и «Реала».

- Он забивает три гола «Эмполи» и потом считает себя феноменом, но это вообще не так. Он шесть лет тут, в Италии, много гонору, дерзко отвечает мне в социальных сетях. Я не ответы хочу видеть, а разницу, которую ты делаешь на поле. Получаешь по восемь миллионов евро, считаешься лучшим в «Милане», а в важных матчах ничего не делаешь, - цитирует слова Антонио Кассано pianetamilan.it.