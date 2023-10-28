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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может продлить Рабио на год по нынешним условиям контракта

28 Октября 2023 • 13:06 Комментировать
Ювентус
...
Верона
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Через 8 ч. 17 мин.

Туринский «Ювентус» хотел бы поскорее продлить контракт со своим полузащитником Адриеном Рабио. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» готова подписать новое соглашение с французом на один год, по которому он будет зарабатывать столько же, сколько и сейчас. Другим вариантом является трёхлетний контракт, по которому Рабио будет зарабатывать заметно меньше, но футболист вряд ли согласится на такие условия.

Напомним, летом Адриен согласился продлить контракт с «Ювентусом» на один год. При этом к полузащитнику был интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио

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