«Ювентус» может продлить Рабио на год по нынешним условиям контракта

Туринский «Ювентус» хотел бы поскорее продлить контракт со своим полузащитником Адриеном Рабио. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» готова подписать новое соглашение с французом на один год, по которому он будет зарабатывать столько же, сколько и сейчас. Другим вариантом является трёхлетний контракт, по которому Рабио будет зарабатывать заметно меньше, но футболист вряд ли согласится на такие условия.

Напомним, летом Адриен согласился продлить контракт с «Ювентусом» на один год. При этом к полузащитнику был интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед».