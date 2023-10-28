Осимхен не смог договориться с «Наполи»

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен может покинуть итальянский клуб в обозримом будущем. Об этом сообщает DeadlineDayLive.

Как стало известно источнику, переговорный процесс между нигерийским нападающим и неаполитанцами зашел в тупик. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025 года.

В услугах Осимхена заинтересованы лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Виктор провел восемь поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами (два – с пенальти). В прошлом сезоне нигериец стал лучшим бомбардиром Серии А.