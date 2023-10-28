«Ювентус» принял решение по Фаджоли, которого дисквалифицировали за ставки

Полузащитник Николо Фаджоли может подписать новый трудовой договор с туринским «Ювентусом», несмотря на длительную дисквалификацию из-за ставок на спорт.

По сведениям журналистов Tuttomercatoweb, в «старой синьоре» рассматривают Фаджоли в качестве основного игрока на будущее. В связи с этим стороны в ближайшее время начнут переговоры о новой сделке. Срок действующего контракта хавбека с клубом истекает в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 22-летний полузащитник сыграл шесть поединков за туринский коллектив и отметился голевой передачей.