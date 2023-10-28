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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

28 Октября 2023 • 21:15 Комментировать
Ювентус
0:0
Верона
1 1.35 X 5.20 2 10.00
1-й тайм

В рамках 10-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Верону».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ювентус0:0Верона
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонРугани Даниэле  40'Веа ТимотиМаккенни УэстонЛокателли МануэльРабио АдриенКостич ФилипВлахович ДушанКин Мойзе
Запасные: Айлинг СамуэльКьеза ФедерикоЙылдыз КенанКамбьясо АндреаНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоХуйсен ДинМилик АркадиушПерин МаттиаМиретти ФабиоБоэнде Джозеф
Монтипо ЛоренцоДавидович ПавелМаньяни ДжанджакомоТерраччано ФилиппоФараони МаркоДойг ДжошФолоруншо МайклОнгла МартинДуда ОндрейБонаццоли ФедерикоДжурич Милан II  38'
Запасные: Матеус ЧарлисМбула ХордиХоселитоБерарди АлессандроАмионе БруноНгонж СирильХуан Мануэль КрусКоппола ДиегоТчатчуа ДжексонЛазович ДаркоСердар СуатПерилли СимонеСуслов ТомашСапонара Риккардо
28 октября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Верона

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