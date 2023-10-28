«Ювентус» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 10-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Верону».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Верона
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Протокол игры
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Ругани Даниэле• 40'Веа Тимоти•Маккенни Уэстон•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Влахович Душан•Кин Мойзе
Монтипо Лоренцо•Давидович Павел•Маньяни Джанджакомо•Терраччано Филиппо•Фараони Марко•Дойг Джош•Фолоруншо Майкл•Онгла Мартин•Дуда Ондрей•Бонаццоли Федерико•Джурич Милан II 38'
28 октября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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