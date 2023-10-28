Абрахам может покинуть «Рому» из-за Моуринью

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может в обозримом будущем вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за лондонский «Челси».

По сообщениям журналистов Teamtalk, это произойдет в том случае, если нынешний главный тренер команды Жозе Моуринью покинет римский клуб. У португальского специалиста есть варианты трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии, а также интерес к нему проявляет мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Абрахам провел 54 поединка за римлян, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Сейчас он находится в лазарете из-за травмы «крестов».