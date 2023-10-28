Кьеллини осваивает онлайн-бизнес - игрок приобрёл перспективный туринский интернет-магазин

Итальянский защитник Джорджо Кьеллини находится в завершающей фазе своей карьеры и, конечно же, думает о своем будущем. А на дурака Кьеллини не похож - и потому инвестирует в то, что становится перспективным.

Как уточняет derbyderbyderby.it, Кьеллини стал владельцем онлайн-платмформы Letsell («давайте продавать», так переводится название с английского языка).

- Я верю в этот проект, потому и вложился в него. Это важный инструмент для всего, что сделано в Италии. Система «кэшбека» позволит семьям совершать покупки ежедневно и при этом экономить, - рассказал о своем новом проекте Кьеллини.