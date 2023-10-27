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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло назвал проблему «Милана»

27 Октября 2023 • 23:52 Комментировать
Наполи
...
Милан
1 2.20 X 3.40 2 3.45
29.10 22:45

Известный экс-тренер Фабио Капелло рассказал о главных недостатках в игре «Милана» в текущем сезоне.

Команда Стефано Пиоли проиграла два матча кряду, сначала уступив «Ювентусу» в Серии А (0:1), а затем потерпев неудачу во встрече Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).

«В Париже «Милан» почти не оказывался в чужой штрафной. Хороший момент был лишь у Пулишича, когда он принял неправильное решение у ворот, и даже эта атака состоялась благодаря пасу Меньяна, что не может быть постоянной стратегией.

Отсутствии альтернативы Жиру – проблема, но ещё больше «Милан» зависит от левого фланга. Команда слишком полагается на Леау и Эрнандеса. Рафа обладает уникальными способностями, но должен прибавить в завершении», – цитирует Gazzetta dello Sport Капелло.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Стефано Пиоли Тео Эрнандес Рафаэл Леау ещё теги

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