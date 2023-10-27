«Дженоа» отдалился от зоны вылета, скромно обыграв конкурентов из «Салернитаны»

10-й тур чемпионата Италии открыли «Дженоа» и «Салернитана», представители нижней трети таблицы. Поединок получился более-менее равным и малособытийным. Игра началась с удара головой Милана Баделя в каркас ворот. На 35-й минуте Альберт Гудмундссон метко пробил из-за штрафной и открыл счет - 1:0. В концовке штанга остановила еще одну атаку, на сей раз едва не забил Паскуале Маццокки, нанося удар головой.

«Дженоа» с 11 очками поднимается на 13-е место, соперник - второй с конца.