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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» отдалился от зоны вылета, скромно обыграв конкурентов из «Салернитаны»

27 Октября 2023 • 23:42 Комментировать
Дженоа
1:0
Салернитана

10-й тур чемпионата Италии открыли «Дженоа» и «Салернитана», представители нижней трети таблицы. Поединок получился более-менее равным и малособытийным. Игра началась с удара головой Милана Баделя в каркас ворот. На 35-й минуте Альберт Гудмундссон метко пробил из-за штрафной и открыл счет - 1:0. В концовке штанга остановила еще одну атаку, на сей раз едва не забил Паскуале Маццокки, нанося удар головой.

«Дженоа» с 11 очками поднимается на 13-е место, соперник - второй с конца.

Протокол игры  
Дженоа1:0Салернитана
(1:0) Гудмундссон Альберт35'  
Мартинес ХосепДрэгушин РадуБани Маттиа  42' 54' (Де Винтер Кони ( 54'  71') Васкес ХоанСабелли Стефано 90' (Фольякко Алессандро ( 90') Френдруп МортенБадель Милан 58' (Стротман Кевин ( 58') Малиновский Руслан  37' 59' (Кутлу Беркан ( 59') Аарон МартинРетеги Матео 46' (Экубан Калеб ( 46') Гудмундссон Альберт
Запасные: Леали НиколаМаттурро АланПушкаш ГеоргеСоммарива ДаниэлеХапс РидгесианоГальдамес ПаблоТорсби МортенSeydou Fini
Очоа ГильермоЛовато Маттео 64' (Ленговски Матеуш ( 64') Дьомбер Норберт  70'Пирола ЛоренцоМаццокки ПаскуалеБрадарич Домагой  39' 46' (Бохинен Эмиль ( 46') Маджоре Джулио  37' 64' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 64'  86') Кулибали ЛассанаКандрева Антонио 46' (Самбья Саломон ( 46') Кабрал Жоване 77' (Чауна Лум ( 77') Диа Булайе
Запасные: Бронн ДиланКостиль БенуаСтюарт ТриванБотхейм ЭрикКастанос ГригорисФиорилло ВинченцоДанилюк ФлавиусМартеджани Агустин
27 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Дженоа Салернитана

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