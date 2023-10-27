«Дженоа» отдалился от зоны вылета, скромно обыграв конкурентов из «Салернитаны»

10-й тур чемпионата Италии открыли «Дженоа» и «Салернитана», представители нижней трети таблицы. Поединок получился более-менее равным и малособытийным. Игра началась с удара головой Милана Баделя в каркас ворот. На 35-й минуте Альберт Гудмундссон метко пробил из-за штрафной и открыл счет - 1:0. В концовке штанга остановила еще одну атаку, на сей раз едва не забил Паскуале Маццокки, нанося удар головой.
«Дженоа» с 11 очками поднимается на 13-е место, соперник - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Гудмундссон Альберт35'
Мартинес Хосеп•Дрэгушин Раду•Бани Маттиа 42'54' (Де Винтер Кони (54') • 71'Васкес Хоан•Сабелли Стефано90' (Фольякко Алессандро (90') •Френдруп Мортен•Бадель Милан58' (Стротман Кевин (58') •Малиновский Руслан 37'59' (Кутлу Беркан (59') •Аарон Мартин•Ретеги Матео46' (Экубан Калеб (46') •Гудмундссон Альберт
Очоа Гильермо•Ловато Маттео64' (Ленговски Матеуш (64') •Дьомбер Норберт• 70'Пирола Лоренцо•Маццокки Паскуале•Брадарич Домагой 39'46' (Бохинен Эмиль (46') •Маджоре Джулио 37'64' (Иквуемеси Чуквубуикем (64') • 86'Кулибали Лассана•Кандрева Антонио46' (Самбья Саломон (46') •Кабрал Жоване77' (Чауна Лум (77') •Диа Булайе
27 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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