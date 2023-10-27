Павар: «На одном таланте далеко не уедешь, если ты не Месси»

Защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар высказался о важности работы над собой в футболе.

По мнению 27-летнего француза, природный дар не является гарантией успеха за исключением редчайших случаев: «На одном таланте далеко не уедешь, если только ты не Месси. Я из тех, кто любит работать, и я достиг своих целей благодаря упорному труду. Я заслужил того, чего добился, но мне ещё многое предстоит сделать», – рассказал в интервью DAZN игрок.

Напомним, что летом текущего года Бенжамен Павар перебрался в «Интер» из мюнхенской «Баварии. В составе команды Симоне Индзаги футболист сборной Франции успел провести восемь матчей.