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Чемпионат Италии. Серия А

Павар: «Чувствую себя фанатом «Интера»

27 Октября 2023 • 22:08 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1 1.60 X 4.05 2 6.00
29.10 20:00

Защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар вновь высказался о своём переходе в клуб.

Француз перебрался в ряды «россонери» минувшим летом из мюнхенской «Баварии». Известно, что игрок сам настоял на переходе, несмотря на желание немецкого гранда продолжить сотрудничество.

«Я чувствую себя фанатом «Интера», давно хотел быть частью этого клуба. Очень рад, что в итоге оказался здесь, у нас замечательные болельщики. Надеюсь, вместе мы достигнем огромных высот. В команде царит отличная настроение, и я уверен, что нас ждут великие дела», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Павара.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенжамен Павар

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