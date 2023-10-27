Моратти: «Лукаку справится с «тёплым» приёмом болельщиков «Интера»

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти высказался об отношении болельщиков клуба к Ромелу Лукаку.

В воскресенье бельгиец впервые сыграет против «нерадзурри» в качестве футболиста «Ромы». Напомним, что «Интер» планировал повторно арендовать форварда у «Челси», однако тот перестал поддерживать связь с клубом, когда появился вариант с переходом в «Ювентус».

«Есть вещи, которые публика не забывает. Фанаты вольны делать то, что считают нужным, если это вписывается в рамки закона. Подобная реакция может беспокоить игроков, но Лукаку, думаю, перенесёт это спокойно. Однако, конечно, это будет не очень приятно», – приводит Football Italia слова Моратти.