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Чемпионат Италии. Серия А

Моратти: «Лукаку справится с «тёплым» приёмом болельщиков «Интера»

27 Октября 2023 • 21:20 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1 1.60 X 4.05 2 6.00
29.10 20:00

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти высказался об отношении болельщиков клуба к Ромелу Лукаку.

В воскресенье бельгиец впервые сыграет против «нерадзурри» в качестве футболиста «Ромы». Напомним, что «Интер» планировал повторно арендовать форварда у «Челси», однако тот перестал поддерживать связь с клубом, когда появился вариант с переходом в «Ювентус».

«Есть вещи, которые публика не забывает. Фанаты вольны делать то, что считают нужным, если это вписывается в рамки закона. Подобная реакция может беспокоить игроков, но Лукаку, думаю, перенесёт это спокойно. Однако, конечно, это будет не очень приятно», – приводит Football Italia слова Моратти.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Массимо Моратти Ромелу Лукаку ещё теги

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