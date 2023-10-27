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Александр Мостовой: Миранчук не загубил карьеру, перейдя в «Аталанту»

27 Октября 2023 • 18:50 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
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30.10 20:30

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о карьере Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Загубил ли Миранчук карьеру, перейдя в «Аталанту»? Я так не считаю. Конечно, с клубом могло повезти и побольше, но у Алексея все ещё может удачно сложиться. Ему всего лишь 28 лет. Нужно лишь найти свою команду», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, неприятная для Миранчука ситуация в составе «бергамассков» связана с непонятными решениями главного тренера клуба Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, что Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего полузащитника четыре матча в рамках всех состязаний, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Александр Мостовой Алексей Миранчук ещё теги

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