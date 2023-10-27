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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука рассказал, есть ли у хавбека «Аталанты» проблемы с настроем

27 Октября 2023 • 16:01 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
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30.10 20:30

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о настрое футболиста.

«У Лёши все в порядке в общем и все в порядке с настроем, он тренируется и готовится к каждой игре», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Аталанта» не смогла одолеть «Штурм» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2. Миранчук не попал в стартовый состав своей команды, и весь матч провел на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в четырех играх во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв ещё теги

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