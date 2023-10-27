​«Моя мечта»: Дуглас Коста подтвердил переговоры с «Ювентусом»

Атакующий полузащитник Дуглас Коста дал комментарий по поводу своего возможного возвращения в «Ювентус».

«Я бы хотел вернуться в «Ювентус», это моя мечта. Я хочу быть солдатом Аллегри и снова почувствовать любовь болельщиков «Ювентуса». Мой агент находится в контакте со всеми заинтересованными клубами, включая «Ювентус», - слова Косты приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

33-летний Дуглас Коста сейчас находится в статусе свободного агента. В своё время бразилец провёл за «Ювентус» 103 матча, в которых забил 10 голов и отдал 21 результативный пас на партнёров.