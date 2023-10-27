«Реал» интересуется вратарём «Ювентуса»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к польскому вратарю Войцеху Щесны, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

«Королевский» клуб рассматривает кандидатуру Щесны в качестве альтернативы Кепе Аррисабалаге, арендованному у лондонского «Челси» до конца сезона. «Реал» считает, что переход 33-летнего поляка обойдется клубу намного дешевле, чем выкуп испанца.

Трансферная стоимость опытного голкипера составляет десять миллионов евро. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до конца сезона-2024/2025.