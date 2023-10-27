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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» принял решение по главному тренеру Пиоли

27 Октября 2023 • 10:51 Комментировать

Руководство «Милана» определилось с планами относительно нынешнего главного тренера команды Стефано Пиоли. Как стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport, наставнику не грозит отставка, несмотря на плохие результаты команды в групповом раунде Лиги чемпионов.

В последнем матче еврокубка «россонери» крупно уступили французскому «ПСЖ» со счетом 0:3. После трех туров итальянский гранд занимает последнее место в квартете F.

В чемпионате Италии миланский коллектив показывает намного лучшие результаты. После девяти туров подопечные Пиоли занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Интера» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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