«Ювентус» намерен продлить контракт с Рабио, Аллегри считает игрока ключевым

Туринский «Ювентус» намерен в ближайшее время продлить контракт с полузащитником Адриеном Рабио. По информации от издания La Stampa, главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри считает футболиста ключевым, поэтому руководству важно продлить контракт с французом.

Напомним, минувшим летом у Рабио закончился контракт с «Ювентусом», но француза убедили подписать однолетнее соглашение. Полузащитник был интересен многим топ-клубам из Английской премьер-лиги, но Адриен в конечном итоге решил провести ещё как минимум один сезон в туринском «Ювентусе».

На счету Рабио гол и две результативные передачи в девяти турах нынешнего розыгрыша Серии А.