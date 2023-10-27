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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» намерен продлить контракт с Рабио, Аллегри считает игрока ключевым

27 Октября 2023 • 10:31 Комментировать
Ювентус
...
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Через 23 ч. 8 мин.

Туринский «Ювентус» намерен в ближайшее время продлить контракт с полузащитником Адриеном Рабио. По информации от издания La Stampa, главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри считает футболиста ключевым, поэтому руководству важно продлить контракт с французом.

Напомним, минувшим летом у Рабио закончился контракт с «Ювентусом», но француза убедили подписать однолетнее соглашение. Полузащитник был интересен многим топ-клубам из Английской премьер-лиги, но Адриен в конечном итоге решил провести ещё как минимум один сезон в туринском «Ювентусе».

На счету Рабио гол и две результативные передачи в девяти турах нынешнего розыгрыша Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Адриен Рабио ещё теги

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