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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентусу» будет сложно добиться понижения зарплаты Кьезы

27 Октября 2023 • 10:18 Комментировать (2)
Ювентус
...
Верона
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Через 23 ч. 7 мин.

Туринский «Ювентус» ведёт переговоры со своим нападающим Федерико Кьезой по поводу нового контракта. Как сообщает журналист Никола Баличе, «старая синьора» хочет понизить зарплату итальянца, который по действующему соглашению зарабатывает 6 миллионов евро в год.

Источник отмечает, что Кьеза пока не показывал признаков готовности пойти на сокращение зарплаты. Более того, агент нападающего Фали Рамадани выдвинул требования, которые не устроили руководство «Ювентуса».

Напомним, нынешний контракт Кьезы со «старой синьорой» истекает летом 2025 года. Ранее в футболисте был заинтересован английский «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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Evgen 86
27 Октября 2023 в 15:12
Любой клуб АПЛ с лёгкость потянет 6мн зп. И зачем ему подписывать контракт с Юве тогда? Я вообще не понимаю что творится в клубе. Какой то п..здец и матрица
ЮвиК
27 Октября 2023 в 14:57
Походу Кьезе стоит задуматься о смене клуба с таким отношением к себе. Клуб явно сейчас в деградационном состоянии.
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