«Ювентусу» будет сложно добиться понижения зарплаты Кьезы

Туринский «Ювентус» ведёт переговоры со своим нападающим Федерико Кьезой по поводу нового контракта. Как сообщает журналист Никола Баличе, «старая синьора» хочет понизить зарплату итальянца, который по действующему соглашению зарабатывает 6 миллионов евро в год.

Источник отмечает, что Кьеза пока не показывал признаков готовности пойти на сокращение зарплаты. Более того, агент нападающего Фали Рамадани выдвинул требования, которые не устроили руководство «Ювентуса».

Напомним, нынешний контракт Кьезы со «старой синьорой» истекает летом 2025 года. Ранее в футболисте был заинтересован английский «Ливерпуль».