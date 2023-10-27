Осимхен раскрыл прозвище Хвичи в «Наполи»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о своем отношении к одноклубнику – грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

«Мне нравится этот футболист. У нас отличные отношения, Хвича очень хороший человек. Мы в команде называем его волшебником», - передает слова нигерийского бомбардира AS.

Напомним, что 22-летний грузин перешел в неаполитанский клуб летом прошлого года. В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 11 поединках во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач.

Контракт Хвичи рассчитан до середины 2027 года, а его трансферный ценник – 85 миллионов евро.