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Осимхен раскрыл прозвище Хвичи в «Наполи»

27 Октября 2023 • 09:00 Комментировать

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о своем отношении к одноклубнику – грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

«Мне нравится этот футболист. У нас отличные отношения, Хвича очень хороший человек. Мы в команде называем его волшебником», - передает слова нигерийского бомбардира AS.

Напомним, что 22-летний грузин перешел в неаполитанский клуб летом прошлого года. В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 11 поединках во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач.

Контракт Хвичи рассчитан до середины 2027 года, а его трансферный ценник – 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен ещё теги
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