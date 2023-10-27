Эль-Шаарави рассказал, в чём сила «Ромы»

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави пообщался с журналистами после поединка со «Славией» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Римляне одержали победу со счетом 2:0.

«Мы могли быстрее решить исход встречи, если бы забили еще несколько мячей в первом тайме. Но в целом команда довольна своим выступлением. Силой «Ромы» всегда была сплоченность. Но у нас еще много работы впереди», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе римский коллектив набрал девять баллов и лидирует в своей группе. Что касается «Славии», то чешская команда (6) занимает вторую позицию.