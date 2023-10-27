Эвра: «Доннарумме не следовало уходить из «Милана»

Бывший французский футболист Патрис Эвра считает, что итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма зря покинул «Милан» в 2021 году, перебравшись в «ПСЖ». По мнению Эвра, Доннарумме следовало остаться там, где его уважали и любили - не только фаны, но и пресса.

- Не люблю обсуждать прошлое, но Доннарумме следовало остаться в «Милане». Он выступал в среде, где его все любили, где все получалось. Где он был своим. А в Париже он не свой, его критикуют. Ему неуютно, - цитирует слова Эвра pianetamilan.it.

Напомним, что Доннарумма отыграл за «Милан» с 2015 года, когда дебютировал в 16 лет, вплоть до 2021.