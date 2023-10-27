​Эвра: «Леау и Мбаппе даже нельзя сравнивать»

Бывший французский футболист Патрис Эвра впечатлен демонстрацией, устроенной «ПСЖ» в игре с итальянским «Миланом» - подопечные Луиса Энрике выиграли со счетом 3:0. Он считает, что лидера «Милана», португальского нападающего Рафаэла Леау, бессмысленно сравнивать с Килианом Мбаппе, лучшим игроком «ПСЖ».

- Я не считаю, что для «Милана» все потеряно. Немного удачи - и все может поменяться. Но сравнивать Леау с Мбаппе нет смысла. Один - футбольный киллер, другой просто развлекается на поле. Давайте не будем шутить, - цитирует слова Эвра pianetamilan.it.

Напомним, что «Милан» не забил ни одного гола в трех матчах группового турнира.