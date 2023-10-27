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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Леау не сделал ничего»

27 Октября 2023 • 01:48 Комментировать
Наполи
...
Милан
1 2.25 X 3.40 2 3.40
29.10 22:45

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано снова беспощаден по отношению к Рафаэлу Леау, которого он критиковал и ранее. Новым поводом для Кассано стала неубедительная игра Леау в матче против «ПСЖ», в котором «Милан» потерпел крупное поражение. Он считает, что португальский нападающий провалил матч.

- Он ничего вообще не сделал на поле. Ни разу не обострил ситуацию. Пару раз попытался пробить и все. Игроки, которые не показывают себя в важных матчах, не демонстрируют своей индивидуальности, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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