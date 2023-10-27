Кассано: «Леау не сделал ничего»

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано снова беспощаден по отношению к Рафаэлу Леау, которого он критиковал и ранее. Новым поводом для Кассано стала неубедительная игра Леау в матче против «ПСЖ», в котором «Милан» потерпел крупное поражение. Он считает, что португальский нападающий провалил матч.

- Он ничего вообще не сделал на поле. Ни разу не обострил ситуацию. Пару раз попытался пробить и все. Игроки, которые не показывают себя в важных матчах, не демонстрируют своей индивидуальности, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с 2019 года.