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Чемпионат Италии. Серия А

​Амброзини: «Для «Милана» ещё ничего не потеряно в Лиге чемпионов»

27 Октября 2023 • 01:13 Комментировать
ПСЖ
3:0
Милан

В первых трех турах группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Милан» добыл лишь два очка, не сумев при этом забить ни одного мяча. Тем не менее, бывший футболист клуба Массимо Амброзини считает, что для «Милана» еще ничего не потеряно.

- В последнем матче против «ПСЖ» «Милан» создал меньше, чем в предыдущих двух поединках. Но ситуация в группе очень непредсказуема после победы «Боруссии» в Ньюкасле. Однако для успеха нужно срочно вернуть в форму лучших игроков - Пулишича и особенно Леау, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.

В четвертом туре «Милан» снова сыграет с «ПСЖ», но уже дома.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Массимо Амброзини

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