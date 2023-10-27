​Осимхен: «Будет трудно забить Меньяну»

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» предстоит сыграть с «Миланом» - это хорошая возможность отомстить «россонери» после весенних поражений. Однако Виктор Осимхен, лидер атак «Наполи», не уверен в том, что забьет голкиперу «Милана» Майку Меньяну. Он высоко ценит французского вратаря.

- Меньян - большой талант с отличными рефлексами. Он очен хорошо стоит на ногах. Когда мы вместе играли в «Лилле», забить ему было очень сложно даже на тренировке, - цитирует слова Осимхена pianetamilan.it.

Виктор Осимхен выступает в Италии с 2020 года, Майк Меньян - с 2021 года.