«Хочет играть в современный футбол, но не умеет» - итальянский журналист высмеял Пиоли

Итальянский «Милан» проиграл со счетом 0:3 «ПСЖ» в третьем раунде группового турнира Лиги чемпионов, и после этого на наставника клуба Стефано Пиоли ожидаемо обрушилась критика. Вот что заявил о нем известный итальянский журналист Паоло де Паола:

- Он надувается от гордости, пытаясь играть в современный футбол, европейский футбол, но не может. Много амбиций, мало результатов. Ему надо быть скромнее. А еще в «Милане» есть такая проблема, как Леау. Команда даже не может забить, - цитирует слова журналиста pianetamilan.it.

Стефано Пиоли руководит итальянским клубом с 2019 года.