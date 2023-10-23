Мхитарян хочет остаться в «Интере»

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Я очень счастлив в «Интере», чувствую себя здесь очень хорошо. Мой план — остаться в клубе», — цитирует Мхитаряна известный журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

Трудовой договор Мхитаряна с «Интером» рассчитан до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость армянского хавбека в шесть миллионов евро.