Смородская верит в Алексея Миранчука

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Аталанта» обыграла «Дженоа» в матче девятого тура чемпионата Италии со счетом 2:0. Российский хавбек вышел на замену в перерыве, но не отметился голевыми действиями.

«Миранчук достоин получать больше таких шансов. Алексей — очень талантливый игрок, но ему не везет. То травмы, то Гасперини в него не верит. Тяжело подняться, когда не все идет по плану», — приводит слова Смородской Metaratings.

Функционер отметила, что Миранчук — трудолюбивый футболист, поэтому она в него верит.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник сыграл в четырех матчах с учетом всех турниров и не записал на свой счет ни одного результативного действия.

Следующий матч «Аталанты» пройдет 26 октября. Соперником клуба из Бергамо в рамках Лиги Европы станет австрийский «Штурм».