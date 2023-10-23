Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Смородская верит в Алексея Миранчука

23 Октября 2023 • 17:39 Комментировать
Аталанта
2:0
Дженоа

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Аталанта» обыграла «Дженоа» в матче девятого тура чемпионата Италии со счетом 2:0. Российский хавбек вышел на замену в перерыве, но не отметился голевыми действиями.

«Миранчук достоин получать больше таких шансов. Алексей — очень талантливый игрок, но ему не везет. То травмы, то Гасперини в него не верит. Тяжело подняться, когда не все идет по плану», — приводит слова Смородской Metaratings.

Функционер отметила, что Миранчук — трудолюбивый футболист, поэтому она в него верит.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник сыграл в четырех матчах с учетом всех турниров и не записал на свой счет ни одного результативного действия.  

Следующий матч «Аталанты» пройдет 26 октября. Соперником клуба из Бергамо в рамках Лиги Европы станет австрийский «Штурм».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Ольга Смородская Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.10.23 в 19:30
Удинезе Удинезе
Лечче Лечче
2.23 3.30 3.60
Видео
23.10.23 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Эмполи Эмполи
1.46 4.80 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
17:47 · Италия. Серия А
Мхитарян хочет остаться в «Интере»
17:39 · Италия. Серия А
Смородская верит в Алексея Миранчука
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает следить за Осимхеном
14:15 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Слухи о переходе Осимхена в «Ливерпуль» не соответствуют действительности»
14:09 · Италия. Серия А
Локателли близок к новому контракту с «Ювентусом»
13:24 · Италия. Серия А
​«Ювентус» продолжает переговоры с Локателли
13:23 · Италия. Серия А
Якубко: «Где написано, что Миранчук обязательно должен играть в «Аталанте»?»
12:27 · Италия. Серия А
Два клуба готовы платить Моуринью 50 миллионов евро в год слухи
10:00 · Италия. Серия А
Чемпион мира Гомес прокомментировал свою дисквалификацию на два года
09:38 · Италия. Серия А
Рабио: «Победу над «Миланом» посвящаем Фаджоли»
08:38 · Италия. Серия А
«Наполи» сделал заявление по Осимхену 1
08:33 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави высказался о победном голе за «Рому»
07:30 · Италия. Серия А
Локателли высказался о победе «Ювентуса» над «Миланом»
02:33 · Италия. Серия А
​Рабио: «Важная победа»
02:08 · Италия. Серия А
​Голкипер «Милана»: «Было приятно вернуться на поле, жаль, что проиграли»
Все новости
Рекомендуем